خاص الفن- هذا ما قالته ماغي عون عن عودتها للشاشة اللبنانية بعد غياب لأربع سنوات

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنقطاع لمدة أربع سنوات عن الإعلام اللبناني، تعود الإعلامية اللبنانية ​ماغي عون​ للظهور مجدداً في برنامج صباحي بعنوان "صباح اليوم" عبر شاشة "الجديد"، بمشاركة عدد من الإعلاميين هم ميلاد حدشيتي، نسرين ظواهرة، ساشا دحدوح، جوزيف حويك ومارييت يونس.

وللوقوف أكثر على تفاصيل هذه الإطلالة وفي إتصال هاتفي معها، قالت عون أنها ستقدم البرنامج كل يوم أربعاء، وكل يوم سينطبع البرنامج بشخصية مقدمه وسيعكس أفكاره وكيف يريد هو أن تكون علاقته بالمشاهدين، مضيفةً:"هذا هو الجميل بالبرنامج وما جذبني للمشاركة فيه".

وعن عودتها إلى الشاشة اللبنانية بعد غياب وتحديداً اليوم في ظلّ الأوضاع الصعبة، قالت عون:" هذا هو واحد من الأسباب التي تحفزنا للعودة، لأننا أصبحنا نشعر أن الإعلام يعاني اليوم كما باقي المجالات، وأنه الوقت المناسب للعودة للتأكيد على قدرتنا على التفاعل وإعطاء المحتوى الذي نريد تقديمه من خلال الإعلام، وأن لا يبقى مرتبط فقط بالأمور التجارية، وهذه خطوة مهمة جداً أخذتها إدارة محطة "الجديد".

وأضافت:"عندما إتصلت بي إدارة المحطة لأطل يوم رأس السنة وليلة الميلاد، وقتها شعرت إلى أي حدّ يملكون رؤية حول أن هذا الوضع يتطلب التفاؤل والمثابرة".

وعن الشخصية التي ستركز عليها في البرنامج قالت أنه سيكون هناك أمر مختلف يشبهها، وليس بضرورة أن يكون أفضل من غيرها، مشيرةً إلى أنها ستتحدث في البرنامج عن أمور تتعلق بحياة المواطنين اليومية وأفكار نحو التطور، وأهمية هذا الموضوع، مؤكدةً أن أكثر ما ستركز عليه هو الأمور التي تحفز المشاهد على تقبل التغيير.