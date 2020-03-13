نوال الزغبي بصورة من طفولتها..شاهدوا براءتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها من الطفولة، وعلّقت عليها بالقول :"هيدي أنا، لما كان عمري سنتين".

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أثنوا على جمالها وبراءتها.

ومن ناحية أخرى، كانت إنتقدت الزغبي مؤخراً تقاعس الدولة في إتخاذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا في لبنان، في تعليقها على خبر وصول طائرة قادمة من إيران مساء اليوم، وعلى متنها 150 راكباً.

وكتبت الزغبي: "بصراحة بعد ما شفت غير لبنان هوي اللي بيستورد الكورونا في رجال بهالبلد؟؟؟؟؟؟ الكورونا".

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