فهرية أفجين تتعرّض للتنمر وتوصف بـ"القبيحة".. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت النجمة التركية ​فهرية أفجين​ للتنمر ووُصفت بـ"القبيحة"، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها ظهرت فيها بشعر مسرح ومشدود إلى أعلى، وهو ما كشف كامل مساحة جبينها والفراغات في مقدمة شعرها.

ورغم الإنتقادات اللاذعة، التي وصلت إلى حد السخرية والتنمر القاسيين، إلا أن العديد من متابعي فهرية أثنوا على جمال إطلالتها.

ومما جاء في التعليقات: "هذه ليست أنت، صورة سيئة للغاية" و"صورة غريبة" و"صورة صادمة لماذا نشرتها؟" و"اسوأ صورة" و"قبيحة" و"صلعاء".

يُذكر أن فهرية كانت قد نفت ما يتم تداوله عن وجود مشاكل بينها وبين زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت، مؤكدة أن "هذه الشائعات تضحكنا كلما قرأناها ولا نفهم سبب نشرها، بوراك يغيب بسبب عمله لا أكثر".

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