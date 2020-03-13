كنزة مرسلي تتألق بالقفطان الجزائري في مصر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الجزائرية ​كنزة مرسلي​ بالقفطان الجزائري خلال إحيائها مؤخراً حفل مهرجان اللباس التقليدي الجزائري في العاصمة المصرية القاهرة.

وشاركت مرسلي المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور لإطلالتها، ومقطع فيديو ظهرت فيه على المسرح وهي تغني أغنيتها La Casa Del Amor وسط تفاعل مميز بين الحضور خاصة أن الأغنية حققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً.

وكانت آخر أعمال مرسلي أغنية "كانت بيانة"من كلمات وألحان ربيع كاسطور، توزيع ياسين موزارت، ميكس وماستورينغ عبد الله مسوس وتسجيل استديو اكابيللا، والكليب حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان.

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