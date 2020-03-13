ميرنا وليد - بيروت - وجه النجم ​توم هانكس​ وزوجته ​ريتا ويلسون​ رسالة شكر لكل من إهتم بهما، بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا ودخولهما الحجر الصحي، كما طمئنا الجميع على حالتهما الصحية، خلال خضوعهما للرعاية الصحية من الفرق الطبية المختصة.

ونشر هانكس عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع زوجته من داخل الحجر الصحي، وعلّق: "مرحبا يا رفاق. أنا وريتا.. نريد أن نشكر الجميع هنا في الحجر الصحي الذين يهتمون بنا جيدًا.. لدينا Covid-19 ونحن في عزلة كي لا ننشره إلى أي شخص آخر.. حتى لا يؤدي إلى مرض خطير للغاية.. هناك أشياء يمكننا القيام بها جميعاً للتغلب على هذا من خلال إتباع نصيحة الخبراء ورعاية أنفسنا بعضنا البعض، أليس كذلك؟..".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- الظهور الأول لـ توم هانكس وزوجته بعد إصابتهما بـ"كورونا".. وهذه رسالتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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