مريم أوزرلي تصدم الجمهور بهذا التصريح عن جمالها!!

ميرنا وليد - بيروت - صدمت النجمة التركية ​مريم أوزرلي​ المعروفة بإسم "السلطانة هيام" في المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان"، الجمهور بتصريح لها عن جمالها، إذ كشفت عن إستخدامها حقن البوتوكس بشكل كبير في وقت من الأوقات، معربةً عن ندمها وتوقفها عن ذلك.

وقالت عندما حلت ضيفة على برنامج "الصفحة الثانية"، بأنها أفرطت بعمليات الحقن بالبوتكس في وجهها ليس لأنها مدمنة على عمليات التجميل، بل لأنها مرت بفترة اهتزت فيها ثقتها بنفسها وبجمالها.

وأضافت أنها توقفت عن هذا الأمر منذ مدة، كما أنها عمدت إلى أذابت جميع المواد التي حقنتها في وجهها.

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