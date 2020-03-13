أسمهان وسعاد حسني وياسين بقوش وأسماء كبيرة قتلوا ولغز وفاتهم لا يزال مجهولاً

ميرنا وليد - بيروت - كثيرة هي حوادث القتل الغامضة التي أنهت مشوار بعض النجوم العرب، وظلت بعض تلك الجرائم لغزاً حتى اليوم، وهنا نستعرض أبرز الجرائم التي راح ضحيتها النجوم والنجمات:

الفنانة السورية ​أسمهان​: قتلت بظروف غامضة، وأثيرت حول القضية شكوك منها تعاونها مع الاستخبارات البريطانية، وقد اعترف الجنرال ادوارد سبيرز ممثل بريطانيا في لبنان، أنها كانت كثيرة الكلام ومدمنة على الشرب وأنه قطع كل علاقة معها.

​سعاد حسني​: اللغز الأشهر كان حادثة وفاة الممثلة سعاد حسني التي وجدت جثتها ملقاة أسفل مسكنها بلندن عام 2001.

الممثلة ​ميمي شكيب​: تم إلقاؤها من شرفة منزلها بطريقة بشعة والفاعل مجهول حتى الآن.

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الممثل السوري ​ياسين بقوش​: قُتل بظروف غامضة في الحرب الدائرة في سوريا، وقيل إن الحادثة سببها تأييده للمعارضة السورية،

أما زميله الممثل السوري ​محمد رافع​ فقد توفي أيضاً في الحرب الدائرة في سوريا، وقيل ان ولاءه للنظام السوري هو السبب وراء وفاته.

ذكرى: قتلت على يد زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي وذلك بضربها بـ 21 رصاصة في اجزاء متفرقة من جسدها.

​سوزان تميم​: التي تم قتلها في منزلها في مصر على يد الضابط السابق محسن السكري بطلب من رجل الأعمال المصري هشام طلعت زكريا، والذي خرج من السجن مؤخراً.