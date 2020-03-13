ميريام فارس تدعم حملة "خليك بالبيت" بفيديو طريف مع إبنها

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ عن دعمها لحملة "خليك بالبيت" التي أطلقها مجموعة كبيرة من الإعلاميين والفنانين اللبنانيين مؤخراً من أجل حثّ المواطنين على البقاء في منازلهم للحدّ من إنتشار فيروس ​كورونا​.

ونشرت فارس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف جمعها بإبنها جايدن، إذ بدت وهي مستلقية على الأريكة بينما يتسلق جايدن فوقها ويلاعبها، وعلّقت بالقول:"عادي فطّسني، خليك بالبيت".

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ تخطى عدد مشاهديه الـ930 ألفاً في أقل من 24 ساعة إضافة للكثير من التعليقات.

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