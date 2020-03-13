ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للممثل الكويتي ​عبد الله بوشهري​، أثناء وجوده في الحجر الصحي، في أحد فنادق العاصمة الكويتية، وظهرت فيه إبنته الصغيرة "حنين"، وهي تضع الكمامة الطبية على وجهها، وسُمع صوته وهو يناديها، مشيراً إلى أنه لا يمكنه لمسها.

وتفاعل مع الفيديو الكثير من المتابعين، الذين أبدوا تأثرهم بالمشهد، معربين عن تعاطفهم مع بوشهري، ومتمنين له الخروج العاجل من الحجر الصحي.

وقد تم نقل بوشهري إلى الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة قام بها الى إيران، إثر إنتشار فيروس ​كورونا​، بشكل ملحوظ في هذا البلد.

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كانت هذه تفاصيل خبر لحظات مؤثّرة بين عبد الله بوشهري المحجور صحياً وطفلته.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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