ميرنا وليد - بيروت - هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج توب 10 الفن، إستطعنا من خلالها رصد أبرز الأغنيات التي أطلقها عدد من الفنانين ونالت أعلى نسبة من المشاهدات على يوتيوب والـ LiveStreaming ونسب الإستماع على التطبيقات الموسيقية والطلب على الإذاعات والتلفزيون.

كما تتميّز هذه الحلقة بدخول أربع أغنيات جديدة طُرحت في الفترة الماضية، وهي أغنية ​حسين الديك​ "ناس كتير"، أغنية "عود البطل" للفنانين المصريين ​حسن شاكوش​ و​عمر كمال​، و"انت جدع" للفنان المصري ​محمد رمضان​ وأغنية ​عمرو دياب​ "زي مانتي".

وتستمرّ أغنيات أخرى في المنافسة على المراتب العشر، ومن بينها أغنية "بتعرف شعور" للفنان الأردني ​أدهم نابلسي​، أغنية الفنان المصري عمرو دياب مع إبنته جنى "جميلة"، "سقف" للفنان المصري ​رامي جمال​، الفنانة العراقية ​أصيل هميم​ "إنت السعادة"، "فوك القمة" الفنان العراقي ​سيف نبيل​، وأغنية الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ "القوية".

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان وحسن شاكوش وعمر كمال يحتلون "التوب تن" ونوال الزغبي بالمرصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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