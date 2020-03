براد بيت يوضح حقيقة علاقته بهذه الممثلة العربية - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم ​براد بيت​ حقيقة الشائعات التي إنتشرت حول علاقته بالممثلة العراقية ​عليا شوكت​، ذات الأصول الأيرلندية، والحاصلة على الجنسية الأميركية، بعد ظهورهما في إحدى الحفلات، بمسرح The Wiltern، في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

ونقلت صحيفة tmz تصريحات عن بيت، بأنّه لا يواعد أحداً على الإطلاق حالياً، ولا يفكر في ذلك حتى يُعطي وقته لأطفاله وأعماله السينمائية.

يُذكر أن بيت نال جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، الذي شاركه البطولة فيه النجم ليوناردو دي كابريو.