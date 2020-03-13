كورونا “يضرب” البريمرليغ..إصابة لاعب تشيلسي ومدرب أرسنال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مارس 2020 01:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مارس 2020 01:12 مساءً - مشاركة

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن التحاليل أثبتت إصابة لاعبه الشاب كالوم هودسون أودوي بفيروس “كورونا” المستجد.

وقال النادي في بيان إن كل الأفراد الذين خالطوا اللاعب صاحب الـ19 عاما في الفترة الأخيرة، سيقومون بعزل أنفسهم طبعا لتعليمات الحكومة البريطانية.

وأضاف أن العزل سينطبق على جميع لاعبي كرة القدم بالنادي والجهاز الفني وعدد من العاملين.

وتابع البيان: “من المتوقع أن من لم يخالط هودسون أودوي عن قرب سيعود إلى حياته الطبيعية خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف: “وفي الوقت ذاته فإن مبنى اللاعبين الرجال، وهو أحد المباني المنفصلة في مقر تدريباتنا، سيبقى مغلقا، أما باقي المنشآت فسوف تعمل كالمعتاد”.

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وعانى هودسون أودوي، لاعب منتخب إنجلترا، أعراضا شبيهة بأعراض البرد صباح الاثنين، ولم يحضر التمرين منذ هذا الوقت كإجراء احترازي.

وأجرى اللاعب تحاليل كشفت إصابته بالمرض الذي أصاب عدة مئات في بريطانيا، وسيخضع للعزل.

وأعلن النادي اللندني أن اللاعب “بحالة جيدة ويتطلع للعودة إلى التدريبات في أسرع وقت ممكن”.

ويضيف الإعلان الجديد، بعد إعلان أرسنال إصابة مديره الفني ميكيل أرتيتا أيضا، مزيدا من الغموض بشأن مصير الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي ينتظر اجتماعا مهما الجمعة لوضع النقاط على الحروف بشأن استكمال المسابقة من عدمه.