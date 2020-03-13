احلام للمتشائمين من عام 2020: “لا يحدث اي أمر الا بإراده الله رب العالمين”

كتب امير فتحي في الجمعة 13 مارس 2020 12:52 مساءً - انتقدت الفنانة الاماراتية احلام التعليقات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسخر من عام 2020 بأنه شؤم ومليء بالمصائب.

وقالت احلام في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “لا تروجوا لسنه٢٠٢٠ انها شئم لا كتابه لا قول ولا استهزاء ولا تتفاعلوا مع ما ينشر بغباء فانت وحدك تدفع ثمن التشاؤوم وسوء والظن بالله تعالى،بينما لا يحدث اي أمر الا بإراده الله رب العالمين وان امر المؤمن كله خير واهلاً بجميع اقدار الله بالرضى والتسليم بما يكتبه لنا الله”.

من ناحية اخرى، تداول ناشطون صورة كمامة طبية مزينة بحبيبات الماس، مشيرين إلى أنها “كمامة الفنانة الإماراتية احلام”، في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم الأمر الذي دفع بـ أحلام إلى إعادة نشر التغريدة على صفحتها عبر تويتر، خصوصا وأن أحلام معروفة بعشقها للمجوهرات الثمينة.