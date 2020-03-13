كتب امير فتحي في الجمعة 13 مارس 2020 12:52 مساءً - تحدثت الاعلامية السعودية لجين عمران في مقطع فيديو عن الإجراءات التي يجب اتباعها وأخذها بمحمل الجد لانجاح القرارات الحكومية في محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت لجين عمران ان ما دفعها للتحدث في هذا الموضوع ردة فعل احدى صديقاتها التي رفضت تجنب التجمع في الاماكن العامة بقولها “االله الحامي”.
وتابعت لجين عمران: “صحيح الله الحامي ونعم بالله رب العالمين ولكن ما فيني اوقف في طريق كل السيارات وعندي قناعة ان الله الحامي وعندما تصدمني سيارة اقول ما كنت اتوقع”.
واضافت “التوقع موجود لأن هذه الحقيقة وهذا الواقع الله الحامي لم انا اتخذ الاجراءات الاحترازية واحمي نفسي اسعى يا عبد وانا اسعى معاك”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لجين عمران تتحدث عن الإجراءات للوقاية من الكورونا: “الله الحامي ولكن”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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