كورونا يطال أعلام الفن والسياسة والرياضة.. والملكة ليتيسيا بانتظار النتيجة

متابعة بتجــــــــــرد: خضعت ليتيسيا، ملكة اسبانيا، لفحص الكورونا امس (الخميس) بعدما صافحت وقبّلت الوزيرة الاسبانية إيرين مونتيرو، التي تبين أنها مصابة بفيروس الكورونا. وثمة صور فوتوغرافية توثق تلك القبلة بين السيدتين.

وأكدت مصادر ملكية أن الملكة ليتيسيا والملك الاسباني فيليب الخامس خضعا كلاهما لفحص الكورونا بعدما تأكدت إصابة الوزيرة مونتيرو بفيروس COVID-19. ويتوقع أن تنشر نتائج الفحوصات اليوم (الجمعة).

ويتمدد كورونا في العالم بأسره الى أن وصل الى عدد من مشاهير الفن والسياسة والرياضة، إذ أعلن الممثل والمخرج الأميركي توم هانكس على “تويتر” أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.

واضطرت النجمة​ سيلين ديون، البالغة من العمر 51 عاماً، ​إلى تأجيل بعض حفلاتها المقبلة بسبب شعورها ببعض عوارض نزلة البرد. وقد أجرت فحص الكورونا لكن النتائج أكدت أنها غير مصابة.

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وطال الفيروس وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، ووزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، و7 نواب آخرين معهم أندريه شاسيغن رئيس كتلة النواب الشيوعيين.

وأصيب رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوسا، ووزيرة الدولة لشؤون الصحة في بريطانيا نادين دوريس، وكذلك رئيس الأركان الإيطالي الجنرال سالفاتوري فارينا، ومعه القائد العام للقوات المسلحة البولندية الجنرال ياروسلاف ميكا بفيروس.

وذكر تقرير لصحيفة Le Monde الفرنسية أن صوفي غريغوار، زوجة رئيس مجلس وزراء كندا جوستان ترودو، خضعت لفحص لفيروس كورونا الذي أظهر إصابتها بالمرض.

وأعلن نادي يوفنتوس إصابة مدافعه دانييلي روجاني، وقبله أعلن عن إصابة تيمو هوبرز مدافع فريق هانوفر الألماني، وكذلك مالك نادي أولمبياكوس اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس.