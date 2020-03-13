مساعدة ممثلة شهيرة تتهمها بإساءة معاملتها: “العمل معها كابوس”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد الخلافات مع زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب، تواجه الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية أمبير هيرد أزمة جديدة. ويأتي هذا على إثر معلومات كشفتها مساعدتها السابقة كيت جايمس.

وقالت الأخيرة في حديث إلى موقع The Blast بحسب ما نقله موقع صحيفة Paris Match الفرنسية أن النجمة كانت تسيء معاملتها وأضافت: “كانت أمبير تعيش علاقة عاطفية مع جوني ديب حين بدأت العمل لديها. كانت تقول إنها تخرج مع من تصفه بذلك الرجل العجوز من دون أن تذكر اسمه وكانت تتحدث عنه بطريقة مسيئة. وبعد هذا أبلغتني أنه الممثل. ورأيت أنه لطيف وهادئ بل خجول. وهو ما ظهر في لقائي الأول به”.

وأضافت أنها عملت لديها لمدة 3 سنوات وأنها كانت تعاملها بطريقة عدوانية على المستويين الجسدي والكلامي.

وتابعت: “كانت تدخل في نوبة غضب شديد ولم يكن بإمكان أي شخص أن يتحدث إليها في هذه الحالة. وحتى إن أردت لفت نظرها إلى أمر ما كنت أعرف أنها لن تستمتع إلي… وكانت تلومني في حال حدث أي خطأ”.

وقالت أيضاً: “أتذكر ذلك اليوم حين شتمتني وكأنني كنت سبب تساقط الثلج الذي أدى إلى عدم انطلاق رحلتها في يوم رأس السنة من العام 2012. العمل معها كان أشبه بالكابوس”.