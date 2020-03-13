ياسمين عبد العزيز تخيف فريق “منحب تاني ليه” من كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: لفتت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الأنظار بسبب فيديو طريف لها تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيه أثناء وجودها في المصعد برفقة عدد من الاشخاص من فريق عمل مسلسل “منحب تاني ليه” قبل أن تصرخ قائلة إن دينا تعاني من نزلة برد داعية الجميع إلى الخروج بسرعة. وهو ما قاموا به معبرين عن شعورهم بالهلع على سبيل المزاح.

وأحدث المقطع الذي بدأ أن ياسمين سجلته بواسطة هاتفها ضجة كبيرة على تلك الحسابات وحقق على أحدها أكثر من 189 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن أعمال تصوير المسلسل بدأت في كانون الأول (يناير) 2020 وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ويجمع عدداً من أبرز وجوه الشاشة المصرية مثل سوسن بدر وشريف منير وعماد رشاد وكريم فهمي وتارا عماد وأحمد سعيد عبد الغني وليلى عز العرب وبدرية طلبة وعلا رشدي وإيهاب فهمي وإيمان السيد.

ويذكر أن الأضواء سلطت على ياسمين مؤخراً بعد إعلانها والفنان المصري أحمد العوضي العلاقة التي تجمعهما إلى جانب الخلاف الذي نشأ بينها وبين شقيقها وائل.