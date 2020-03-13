أحمد فهمي في بلجيكا لإجراء جراحة

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان أحمد فهمي سفره إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، من خلال صورة نشرها على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، وذلك استعداداً لإجراء العملية الجراحية الثانية في المريء اليوم (الجمعة)، وذلك بعد أن أجرى العملية الأولى في القاهرة قبل شهرين ولم تحقق النجاح الكامل، ولم تقض على الآلام التي شعر بها على مدار العامين الماضيين.

ومن المقرر أن يعود فهمي إلى القاهرة غداً (السبت) بعد إجرائه العملية مباشرة، لارتباطه بتصوير مسلسله الجديد “تيمون وبومبا” يوم الأحد المقبل، إذ نسّق مع صناع العمل استكمال تصوير مشاهده فور عودته إلى القاهرة مباشرة، بسبب ضيق الوقت حيث لم يتبق على شهر رمضان سوى أقل من شهرين.

وتدور أحداثه في حلقات منفصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، وهو العمل الثاني الذي يلتقي فيه أحمد فهمي مع الفنان أكرم حسني بعد عملهما معاً في مسلسل “ريح المدام”، الذي عرض رمضان قبل الماضي، ويشاركهما في المسلسل بيومي فؤاد وويزو، ولطفي لبيب، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات.