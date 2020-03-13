متابعة بتجـــــــــرد: تعرضت النجمة نيللي كريم لإصابة في قدمها خلال تصوير أحد مشاهدها بمسلسل “100 وش” بعد اصطدام دراجة بخارية كانت تستقلها برفقة شخص بحائط، وانتشر الكثير من التكهنات التي تزعم خروجها من سباق الدراما الرمضاني بعد هذا الحادث وأن العمل سيواجه مصيراً مجهولاً.
ولكن المنتج جمال العدل نفى في تصريحات صحفية له كل ما تردد حول هذا الأمر، وأوضح أن نيللي كريم سوف تستكمل التصوير خلال أيام، وأن العمل سيعرض في شهر رمضان مؤكدًا أن كل ما نشر مجرد شائعات.
وكشف العدل عن تفاصيل حالة نيللي كريم الصحية موضحًا أنها أصيبت بجرح في قدمها استلزم تدخل جراحي وخياطته بأكثر من غرزة.
وأوضح أن التصوير مستمر مندونها حيث قرر طاقم العمل الإنتهاء من المشاهد التي لا تظهر بها.
يشارك في بطولة مسلسل “100 وش” آسر ياسين، وتجسد نيللي من خلال الأحداث دور فتاة تشارك في عمليات نصب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها الخطيرة.. حقيقة خروج نيللي كريم من السباق الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.