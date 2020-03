في اليوم العالمي للنوم.. زرع الذكريات والبارانويا والانتقام بالأحلام في 6 أفلام

متابعة بتجـــــــــرد: تعرضت السينما العالمية لثيمة النوم والأرق في العديد من الأفلام من بينها الجميلة النائمة، ونادي القتال.

أعمال تتراوح بين زرع الأفكار وتحويل الذكريات والثأر باستهداف أحلام الأبناء والأرق المؤدي إلى جنون العظمة، هنا نستعرض 6 أفلام تناولت النوم ومشاكلة بمناسبة اليوم العالمي للنوم الذي يوافق غداً الجمعة 13 مارس.

The Machinist

يصور فيلم الميكانيكي مأساة رجل عانى من الأرق لمدة عام، ويبدأ الشك حول سلامة صحته النفسية.

يشعر البطل أنه فقد القدرة على التمييز بين الحقيقة والخيال، ويتخيل وجود شخص غريب يجعله يرتكب حادثاً يتسبب في فقدان زميله لذراعه، وشيئاً فشيئاً يصاب بالبارانويا، والغريب أنه يسترد قدرته على النوم في.. الزنزانة.

الفيلم من إخراج براد أندرسون وبطولة كريستيان بيل، جينيفر جاسون، وأيتانا سانشيز.

What Dreams May Come

يغرق فيلم «ربما تتحقق الأحلام» في أجواء خيالية فانتازية ويحكي قصة كريس نيلسن الذي يعاني من الأرق ويتسبب ذلك بموته في حادث، ويدخل الجنة، غير أنه يكتشف أن زوجته المحبوبة قتلت نفسها حزناً عليه، فيقرر أن يقوم بمغامرة للمّ الشمل مع زوجته والبحث عنها بين الجنة والنار.

الفيلم من إخراج فنسنت ورد وبطولة روبين ويليامز، كوبا جودلنج، وأنابيللا سكيورا.

Dreamscape

يروي الفيلم قصة مريض نفسي شاب يهرب من نفسه، ولكنه لا يستطيع الفكاك من وكالة حكومية تجنده لإجراء تجربة باستخدام تكنولوجيا مشاركة الأحلام التي تتيح له الاطلاع على أحلام الآخرين والتأثير فيها.

ورغم اقتناعه بالفكرة في البداية وتحمسه لها، إلا أنه يكتشف أن وراءها مؤامرة تتمثل في تكليفه بمحاولة زرع فكرة معينة في عقل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم من إخراج جوزيف روبين والبطولة لدينيس كويد، ماكس فون سيدو، وكريستوفر بلامر.

Total Recall

يتنقل فيلم «استدعاء كامل» بين الحقيقة والخيال، العالم الواقعي والافتراضي، ويدور حول رجل يتم زرع ذكريات وخواطر في عقله أثناء نومه. ويضيع الخيط الفاصل بين الحلم والواقع للرجل الذي يجبر على الذهاب إلى كوكب المريخ من دون أن يدري أنه تحت سيطرة قوى ما تستخدمه كجاسوس ذي قوة خارقة.

الفيلم من إخراج بول فيرهوفن والبطولة لأرنولد شوارزنجر، شارون ستون، ومايكل إيرونسايد.

A Nightmare on Elm Street

تتمحور حبكة فيلم «كابوس في شارع إلم» حول روح طفل مقتول تسعى للانتقام ممن قتلها، وتقتحم أحلام أبناء الآباء المسؤولين عن قتله، لتحيل حياتهم إلى جحيم رغم أن كل ذنبهم أنهم أبناء هؤلاء القتلة.

تحوم روح الطفل حول فتاة بريئة وتحرمها من النوم، ونكتشف أن صاحبها أحرق حياً بسبب جرائمه المتكررة، وعندما تتكرر معاناة الفتاة مع مراهقين آخرين في الحي، يتشكك الآباء في تلك الروح الشريرة ويدركون أنها ليست مجرد حلم بل عذاب وثمن يدفعه أبناؤهم.

الإخراج لويس كرافين والبطولة لهيثر لانجنكامب، جوني ديب، وروبرت إنجلاند.

The Matrix 1999

فيلم خيال علمي يسرد قصة قرصان كمبيوتر «هاكر» يعلم من متمردين غامضين معلومات خطيرة حول طبيعة المصفوفة أو الإنسان الآلي المبرمج ماتريكس.

يتحرر القرصان من عالمه ويدخل في عالم غريب أو حقول لزرع البشر، ويكتشف أنه يعيش في عام 2199م تقريباً، ويتورط في حرب بين الآلات والجنس البشري.

ويستخدم ماتريكس للحفاظ على البشر نائمين واستخدام حرارة أجسادهم كطاقة لعالم تحكمه الآلات.

الفيلم من إخراج لانا وليلي واكووسكي والبطولة لكينو ريفز، لورانس فيشبورن، وكاري آن موس.