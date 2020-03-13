12 حقيقة تثبت إفك الجزيرة.. وما خفي أعظم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حملة جديدة من الأكاذيب أطلقتها قناة الجزيرة القطرية، هذه المرة تستهدف دولة الإمارات وإمارة دبي عبر البرنامج الذي يقدمه الإخونجي تامر المسحال ويُسمى "وما خفي أعظم" .

مقدم البرنامج زعم أن لديه من المعلومات ما ليس عند غيره، وبرنامجه سيظهر للناس ما خفي عنهم، لتكتشف أن ما خفي عنده، هو أسخف ما يمكن أن تشاهده، أكاذيب ومغالطات يندى لها الجبين

مطالبات بقطع العلاقات مع قطر

صحيفة فرنسية تكشف أدوار قطر وتركيا في نشر الإرهاب بالعالم

عندما يصبح الإعلام لقمة عيش فلا تنتظر المهنية من مرتزقة تنظيم الحمدين

حلقة البرنامج الأخيرة جاءت ركيكة للغاية، ممتلئة بمغالطات وخداع لعدم فهم تامر المسحال للملف الذي يتناوله وفشله في تحوير الوقائع للنيل من دبي

عبر قضية رجل الأعمال عمر عايش وشركته "تعمير"، وجدت الجزيرة القطرية متنفساً لتشويه دبي والإساءة إليها .

فمن هو عمر عايش؟

هو رجل أعمال فلسطيني كندي داعم وممول لتنظيم حماس في قطاع غزة، أحد رجالات قطر وشريك استثماري لتنظيم الحمدين، وثيق الصلة بالقصر الحاكم بالإمارة القطرية.

برز اسمه في مجال النصب والاحتيال عن طريق مشاريع وهمية ينصب من خلالها شباكه على ضحاياه.

وصل إلى دولة الإمارات في عام 1990 واستفاد من المناخ الجيد الذي توفره الإمارات للاستثمار ليكوّن ثروة هائلة عبر عمله في مجال العقارات.

شهادته في البرنامج القطري امتلأت بالتناقضات والأكاذيب، زعم كاذباً "سرقة شركته" عبر تدخلات مباشرة من جهات في دبي.

ولم يذكر أن قضية تعمير نتجت عن خلافات واتهامات متبادلة بين الشركاء فيها وقد نظرت فيها المحاكم وصدر فيها حكم نهائي، ولا استفادة لأي جهة في دبي أيا كان الشريك الذي آلت إليه ملكية الشركة في النهاية سواء كان عمر عايش أم الإخوة الراجحي، الاستفادة كانت حصرا للطرف الذي أثبت ادعاءه عبر القضاء.

"عايش" الذي يزعم عدم ثقته في دبي، لماذا لجأ لتأسيس شركة "نوبلز" العقارية في دبي بعد خسارته شركة "تعمير" بفترة قليلة؟

"عايش" اعتاد امتداح الاستثمار في الإمارات ودعوة المستثمرين للقدوم إلى دبي لاستثمار أموالهم هنا

Advertisements

ولكن ما أن انخرط مع شركائه القطريين بصفقات مشبوهة مع بنك قطر الأول للاستثمار أصبح يُهاجم الإمارات ويزوّر الحقائق

فهل هذا الشخص يمكن أن يُعتمد عليه في سرد حقائق أو معلومات؟

تطرقت الحلقة أيضا لشراء مجموعة "جي إف إتش" المالية لنادي ليدز، والمشتري هو بنك استثماري بحريني لا علاقة لدبي به سوى أن له مكتبا بمركز دبي المالي العالمي (المركز المالي الثامن عالميا)، فلماذا تتعمد قطر الزج باسم حكومة دبي في القضية؟

ترهات وأكاذيب أخرى تناولتها الحلقة، وادعت الجزيرة وجود جهات فوق القانون في دبي وحاولت إدراج شركة نخيل كإحدى هذه الجهات، ولو قام معدو البرنامج بواجبهم لعلموا أن إحدى الشركات العاملة في الإمارات كان لها نزاع مع إحدى شركات نخيل، ونظرت محاكم دبي في الدعوى وأصدرت حكمها النهائي ضد الشركة المرتبطة بنخيل.

ويبدو جهل القائمين على البرنامج بنزاهة القضاء الإماراتي وعدم اطلاعهم على التقارير الدولية، فبحسب تقرير "مؤشر مدركات الفساد 2019" الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط كأكثر دولة مكافحة للفساد، وجاءت في المرتبة الـ21 عالمياً متفوقة على فرنسا وأمريكا وغيرهما من البلدان.

الجزيرة زجت بشخص نكرة يدعي شح السيولة في نظام دولة الإمارات المصرفي

وهو ادعاء كاذب

غاب عن القناة الحاقدة والضيف أن المصرف المركزي ينشر معدلات السيولة بشكل دوري على موقعه، ليس هذا فقط

حصة البنوك الإماراتية من أصول وموجودات البنوك العربية تصل إلى 784 مليار دولار، وتمثل 23% من إجمالي أصول البنوك العربية البالغة 3.4 تريليون دولار.. فأين نقص السيولة الذي تزعمه قطر؟

أكذوبة تاسعة بادعاء البرنامج تخفيض وكالة موديز لتصنيف دبي الائتماني

ولكن الحقيقة، دبي لم تصنف قط من قبل

فضائح البرنامج القطري لم تتوقف عند هذا الحد، استعان بسيدة تُدعى سيدني باول باعتبارها مدعية أمريكية سابقة، لإضفاء نوع من المصداقية على ما يعرضه البرنامج،

والحقيقة

السيدة التي استعان بها البرنامج عضو في مؤسسة "العدالة الدولية" التي أسسها عمر عايش وتتلقى تمويلاً من قطر وتروج لأفكار عزمي بشارة، والمضحك أن المؤسسة تُعرف نفسها بأنها منظمة غير ربحية تعمل على رفع معايير أخلاقيات العمل وتحارب الفساد والتزوير والابتزاز والاحتيال

وكشفت صحيفة ديلي بيست الأمريكية في وقت سابق أن مؤسسة "العدالة الدولية" ليست إلا فصلا جديدا من الممارسات الشيطانية لدوحة الخراب في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف شراء النفوذ داخل البيت الأبيض والتعاون مع جماعات ضغط لمصلحة دويلة قطر، وما خفي أعظم.