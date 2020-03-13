“الجواسيس” تلاحق برواس حسين.. وهكذا تصرفت

Mar 13, 2020
طرحت الفنانة برواس حسين فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان “الجواسيس” كلمات والحان فراس الشذر، توزيع مهند غازي وانتاج شركة أرابيكا التي طرحت الكليب على قناتها الرسمية عبر موقع يويتوب.
الكليب نال استحسان جمهور برواس، التي تلقت العديد من رسائل الاعجاب والتهنئة بالعمل بعد وقت قصير من طرحه.
الأغنية درامية ويقول مطلعها: “منهو مثلك يعرف اخباري من الخميس لحد الخميس يلي تعرف كل تفاصيلي لحظه بلحظه ينطوك الكيس”.
من جهة أخرى، تعمل برواس حسين على ألبومين دفعة واحدة، الاول بالكردي والثاني بالعربي. كما تتحضر لجولة فنية في اوروبا خلال فصل الصيف.
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