سارة الكندري: كلنا للموت.. وغير أعمالي الصالحة ما باخد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقّت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري، على قرار إخلاء سبيلها وزوجها مقابل كفالة 2000 دينار (6,600 دولار) لكل منهما، بعد القبض عليهما داخل المحكمة، أثناء حضورهما جلسة المحاكمة في قضية "مخالفة الآداب العامة" بسبب تصوير مقطع فيديو "غير أخلاقي".

وأوضحت أنها بخير ولم يصبحوا مساجين كما أشيع، ونوّهت إلى أنهما لم يتم القبض عليهما من منزلهما فقالت: "دائمًا نذهب نحن بنفسنا إلى المحكمة وهم لم يأخذوني ولم يسحبوني واستأنفنا ودفعنا كفالة".

وأردفت سارة الكندري في مقطع فيديو بثًته عبر "سناب شات": "حتى الآن دافعين أنا وأحمد 5 آلاف كي نخرج ومو مشكلة عندنا، والحكومة أخذت الإجراء اللازم وهذا شيء طبيعي وأنا مو أول واحدة أو آخر واحدة أغلط بس الإنسان يتعلم من غلطته ولازم الواحد يتعلم والسوشال ميديا طلعت حرب كلهم يطقون ببعض وخايفين كل واحد ياخد لقمة عيش التاني".

وتابعت: "الناس مش حاطة غير على سارة وأحمد ويحاول أحدهم أن يبيني أنسجن أنا أدري أن أحد من المشاهير يدفع أموال للغير عشان يطقون على سارون وأحمداني عشان حتى نعلن إننا اعتزلنا الظهور على السوشال ميديا الإعلانات، نحن لم نعتزل ولا أي شيء ونحن صامدون أنا مو غلط ومو قاعدة أشتغل الناس وأنصب عليهم يشتروا المنتجات بالعكس أنا بستفيد من المنتج".

وهددّت سارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يتربصون بها، قائلًة: "أنا صريحة وما عندي لف ودوران اللي بيطق يطق والله ما أرد على الناس ولا الانتقادات وقررت إن كل أكاونت نشر فيديو قديم أو جديد سأتوعدهم بالإجراءات القانونية بعد انتهاء بلادنا من القضاء على فيروس كورونا وهرفع عليهم كلهم قضايا".

وبيّنت: "الواحد مينفعش يسكت معاهم، مالي شغل بأحد ولا ضريت أحد ولكن المضرة بتيجي عندي، وأنا قلت يمكن في حاجة بتضايق الناس فغيرت أشياء كثيرة وغيرت طريقة التصوير وقررت أنا وأحمد إني أنا اللي هصور ومو هيظهر معي وأشوف وش تبون".

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وأوضحت سارة الكندري: "أنا ولا ميتة على الفلوس ولا على الإعلانات ومو ناطرة أي شيء من أحد أو إعلان آكل أو أشرب ولو أعيش على خبرة وجبنة أنا راضية الفلوس مش هتعلي من قيمتي الإنسان يفرض نفسه والفلوس ولا شيء".

وأضاف: "وباء كورونا منتشر وجاء للي ما عنده فلوس واللي عندي فلوس، وكلنا للموت ولن آخذ فلوس معي ولن يأتي معي غير أعمالي الصالحة، وهتجيلوا يمين هجيلكم شمال والشغل اللي مو مضبوط لن أسكت عليه، وبدل ما كلنا ديرة الكويت نكون إيد واحدة لكن الكل يصير هذا يطق هذا والعكس كل هذا من علامات يوم القيامة".

وواصلت: "الدنيا دوارة وكما تدين تدان وسيصير فيكم مثل ما صار فيني وما راح تهزون شعرة من راسي أنا صامدة واللي عندي شيء يتصرف أمامي وأنا ما بحب الأشخاص اللي بميت وجه".

وأتمت بقولها أنها ستدخل مجال الفن خلال الفترة المقبلة، مختتمًة: "لأنني وأنا صغيرة مثلت ووقفت وأبوي ما كان راضي وأنا متجهة للفن والسوشال ميديا فترة وهتعدي أنا داسة الفن وحبيته وأبيه".

وكان قد تم احتجاز سارة الكندري وزوجها سابقًا 4 أيام على ذمة التحقيق بعد القبض عليهما على خلفية اتهامهما بمخالفة الآداب العامة، بعد نشرهما فيديو "غير أخلاقي"، قبل أن تُفرج عنهم النيابة العامة في دولة الكويت، بكفالة 500 دينار.