إليسا ونوال الزغبي تنتقدان استقبال المزيد من الطائرات الإيرانية

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""الخليج 365"" من بيروت: تتفق الفناناتان اللبنانيتان إليسا ونوال الزغبي للمرة الثانية تلقائياً على انتقاد التعامل الرسمي في مواجهة فيروس كورونا حيث تشاركتا التعبير عن الفضب في ظل استمرار تدخل الميول السياسية على حساب صحة الناس، واستقبال المزيد من الطائرات القادمة من إيران.

فغرّدت إليسا معبِّرة عن غضبها: "شو هالمزرعة اللي عايشين فيها نحنا؟ وقفوا الطيارات من ميلانو بس احزروا شو؟ في طيارة واصلة الليلة من طهران! معقول الاستلشاء أكتر من هيك؟ يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة؟ سكروا حدودنا".

أما "الزغبي" فعلقت على خبر نشره الموقع الإخباري للـmtv اللبنانية والذي جاء فيه أن "150 مسافراً من إيران إلى بيروت"، كاتبة: بصراحة بعد ما شفت غير لبنان هوي اللي بيستورد الكورونا". وسألت: "في رجال بهالبلد؟"

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