شكرا لقرائتكم خبر عن جورج قرداحى: أمى علمتنى حب الناس ودرست الحقوق ولم أمارس المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامي جورج قرداحي أن التي عودته وعلمته حب الناس هى أمه، مشيرا إلى أن والده كان هو عمدة القرية التى نشأ فيها، وأن "والده كان محبوبا في القرية التي نشأ فيها وظل والده عمدة القرية لمدة 45 سنة وحتى وفاته".

وتابع قرداحى فى لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "معكم" والذى يذاع على قناة "سى بى سى": "أنه درس في كلية الحقوق لكن بسبب الحرب في لبنان في عام 1975، توجة الى فرنسا وبدأ الدخول في مجال الإذاعة، ودخلت مجال الإعلام واستمريت فيه".

وواصل قرداحى قائلا: "لم أمارس مهنة المحاماة على الإطلاق، لكن دراسة المحاماة عملت على ثقل مهاراتة الإعلامية" .

من جانب اخر يذكر أن ، أولى حلقات برنامج "حافظ ولا فاهم" الذى يقدمه الإعلامى جورج قرداحى انطلقت على فضائية "الحياة"، وينتمى إلى برامج المسابقات ويعتمد على الذكاء والفهم.

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وفى مقدمة برنامجه، قال جورج قرداحى إن الهدف من البرنامج تعليم الإنسان كيفية التفكير بدلاً من الحفظ، وكيف يحلل ويطور قدراته العقلية، مؤكدًا أن البرنامج يتخذ شكل المسابقة بين المحافظات فى مصر وعددها 27 محافظة.

وقال قرداحى، إن كل حلقة بها مسابقة بين محافظتين وتبدأ التصفيات من الحلقة الأولى والفريق الذي يفوز يتأهل إلى المرحلة التالية أما الذى يخسر فيخرج من المسابقة.

وذكر أن الطلبة المشاركين في المسابقة جميعهم متفوقون من الصف الثاني الثانوي وتم إختيارهم من بين الطلاب المصريين الذين يطبق عليهم النظام التعليمى الجديد فى مصر الذى يعتمد على تعزيز مهارات الفهم عند الطلاب.

وأشار قرداحى إلى أنه سيكون هناك جوائز مالية تصل إلى مليون و500 ألف جنيه وفى كل حلقة يوجد جائزة 25 ألف جنيه تنتظر الفريق الفائز.