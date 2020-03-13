شكرا لقرائتكم خبر عن "لص بغداد" يكسر حاجز الـ 32 مليون جنيه بالسينمات و103 ألف تضاف لإيراداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت إيرادات فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام وفتحى عبد الوهاب، تتزايد يوما تلو الآخر، حيث كسر حاجز الـ 32 مليوناً فى شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وذلك منذ انطلاق عرضه، بعدما حقق أمس الأربعاء 103 جنيه ألف جنيه، تضاف إلى إجمالى ما حصده فى الأيام الماضية، ليواصل تصدره لإيرادات الـموسم منذ طرحه يوم الأربعاء 22 يناير الماضى، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفيلم نال إشادات كبيرة بسبب تنوعه بين الأكشن والكوميديا.

والفيلم بدأ عرضه فى جميع الدول العربية وأمريكا وكندا، بدءًا من يوم 29 ينايرالماضى، وكان محمد إمام ومحمد عبد الرحمن قد افتتحا الفيلم فى مدن دبى والأردن، واحتفلا مع الجمهور بعرض الفيلم.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.