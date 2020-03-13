روجينا بإطلالة أنيقة وركين سعد وسط الجبال الخضراء.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

روجينا

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وجهت من خلالها سؤال لجمهورها قائلة: "ياترى المكياج الخفيف أحلى ولا القوي".

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بمدينة أسوان.

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط الجبال الخضراء.

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محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة استعادت بها ذكريات سنوات مضت.

ناصيف زيتون

نشر الفنان السوري ناضيف زيتون، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة أصدقائه.

مي حريري

نشرت الفنانة اللبنانية مي حريري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي "كمامة" ملونة.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

ياسين أمير

ونشر الطفل ياسين أمير، ابن الفنانة الراخلة غنوة صورة له تحت الأمطار، وونالت إعجاب متابعيه، ياسين شارك في الفترة الماضية في أكثر من عمل منها مسلسل "زي الشمس".