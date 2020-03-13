وفاة مخرج وأسرته وحجز توم كروز وجائزة جاكي شان.. هذا ما فعله كورونا بنجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

صدمة كبيرة عاشها محبو النجم توم هانكس بعد إعلانه إصابته بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته ريتا وخضوعهما للعزل، وكتب هانكس في الساعات الأولى من صباح اليوم: "كي نسير في الاتجاه الصحيح، كما هو مطلوب في العالم حاليًّا، أجرينا فحوصًا أثبتت إصابتنا بفيروس كورونا".

ومازح هانكس جمهوره قائلا: "أنا وريتا وويلسون (الكرة في فيلم cast away)، سنجري فحوصات ونخضع للملاحظة والعزل، لأي فترة يتطلبها الأمر".

هانكس لم يكن أول النجوم المتضررين من فيروس كورونا من العاملين في المجال الفني وإليكم قائمة من الأحداث الفنية التي تأثرت بكورونا:

- فيلم جيمس بوند

البداية كانت مع فيلم "NO TIME TO DIE"، وهو الفيلم الأحدث من سلسلة أفلام جيمس بوند الذي تم تأجيل عرضه لأجل غير مسمى في الصين، ثم تأجيل عرض الفيلم بشكل عام لشهر نوفمبر بدلًا من عرضه في شهر أبريل.

- فيلم جاكي شان

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وفي نفس السياق، تم تأجيل فيلم النجم العالمي جاكي شان الجديد "Vanguard"، الذي كان مقررًا عرضه منذ أيام، وهو الفيلم الذي تم تصوير جزء منه في دبي، ولم يُعلن عن موعد جديد لعرض الفيلم.

ولهذا رصد جاكي شان مكافأة 143 ألف دولار لمن يصنع لقاحًا ضد فيروس كورونا الذي يجتاح بلاده (الصين) والعالم منذ شهور، ربما لهذا السبب ترددت الأنباء عن إصابة جاكي شان بالكورونا، وهو الأمر الذي نفاه الفنان الكبير لوسائل الإعلام، موضحا أن الجائزة المالية هي مساعدة منه في التسريع بإيجاد علاج للمرض.

- وفاة مخرج صيني

في فبراير الماضي، توفت أسرة المخرج الصيني تشانغ كاي البالغ من العمر 55 عامًا كاملة، ولقي المخرج مصرعه هو وشقيقته ووالده ووالدته، أثناء عزلهم في منزلهم في مدينة ووهان، وفقًا لصحيفة الجارديان.

- توم كروز

أما الفنان العالمي توم كروز، فتسبب الفيروس في إيقاف تصوير فيلمه الجديد من سلسلة أفلام "Mission: Impossible 7".

وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم، توقف إنتاج وتصوير أحدث الفيلم، في إيطاليا بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد( إيطاليا من أكثر الدول المتضررة من كورونا)، لذا حظرت السلطات في إيطاليا التجمعات الكبيرة من أجل وقف انتشار المرض.