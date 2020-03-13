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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان الشاب أحمد طلعت، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، صورة له مع الفنانة نيللي كريم، ظهرت فيها بجبيرة في ساقها.
وعلق طلعت على الصورة: "حمد الله على سلامتك يا غالية، تقوميلنا بالسلامة والحمد لله على نجاح قواتنا في إنقاذ البيت من مياه الأمطار اللعينة، حبيبة قلب أخوكي يا أغلى النونات".
ونشرت نيللي كريم نفس الصورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعبر خاصية الأستوري، وعلقت عليها: "شكرا يا أخي".
وخضعت نيللي كريم، لجراحة عاجلة في قدمها، في أحد مستشفيات القاهرة، وذلك بعد إصابتها أثناء تصوير مسلسل "100 وش".
وتعرضت نيللي للإصابة أثناء ركوبها دراجة بخارية، رفقة شخص، غير إنه فقد السيطرة أثناء القيادة، واصطدم بحائط، ما أدى إلى تعرضها لإصابات بالغة.
يُذكر أن نيللي كريم، تجسد دور امرأة محتالة في مسلسلها مسلسلها الجديد “100 وش”، الذي يشاركها الفنان آسر ياسين بطولته، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.
كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة لـ نيللي كريم بعد خضوعها لعملية جراحية في قدمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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