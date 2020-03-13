"روق علينا" للمطربة عاليا تتخطى 2 مليون مشاهدة

تخطت المطربة عاليا من خلال أغنية "روق علينا" 2 مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات "انستجرام". مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات "انستجرام". أغنية "روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي. Advertisements شاهد الفيديو..

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