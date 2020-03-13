شاهد.. علي ربيع متحديا عاصفة التنين بصورة

نشر الفنان علي ربيع، صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر "علي" وهو يستمتع بالمطر في إحدى الشوارع وعلق عليه قائلًا: "أنا الأسد أهو نزلت في المطر وهولعها نار". المطر وهولعها نار". ويشار ان اخر اعمال علي ربيع مسلسل "وصل أمانه" مع الفنان مصطفي خاطر لرمضان 2020. Advertisements شاهد الصورة من View this post on Instagram انا الاسد اهو انا نزلت فالأعصار وهولعها ناار 🤣🔥 #علي_ربيع A post shared by Ali Rabee (@aliirabee1989) on Mar 12, 2020 at 8:24am PDT



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