بعد "بنت الجيران" حسن شاكوش وعمر كمال حققا نجاحاً في "عود البطل"

ميرنا وليد - بيروت - بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "​بنت الجيران​" للفنان ​حسن شاكوش​ والفنان ​عمر كمال​، توقع عدد كبير من الناس ألا يستطيعوا تقديم أغنية بمستوى النجاح نفسه الذي حققته الأغنية، إلا أن الثنائي الذي أثار جدلاً واسعاً بالفترة الأخيرة قد نجحا بإصدار أغنية ناجحة أخرى، وهي "​عود البطل​" فقد تجاوزت حاجز المليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من بث الأغنية.

ورغم كل الهجوم الذي تعرض له الثنائي والمنع من الغناء في مصر، فلقد أثبتا أن للجمهور كلمة أيضاً .وقد أحب الاعمال البسيطة التي يقدمانها حالياً، والموسيقى الراقصة التي تعطي بهجة للمستمع .نعم للاعتراف بالنجاح ، و"عود البطل" أغنية ناجحة جماهريا

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