رونق تعرّضت للخيانة وحقيقة زواجها من أمير عربي.. وهل خضعت لعملية تحوّل جنسي؟

ميرنا وليد - بيروت - ​الممثلة رونق​، ولدت يوم 27 أيلول/سبتمبر عام 1979 في ​الكويت​، ودخلت المجال الفني في عام 2007، وقد إشتهرت بالأدوار الثانوية، ورغم ذلك حققت النجاح في أكثر من عمل.

أعمالها

شاركترونقفي العديد من الأعمال التلفزيونية، ومنها "الوزيرة"، "وحيد والمخبرين"، "عيون الحب"، "وشاءت الأقدار"، "صج حظوظ"، "رسائل من صدف"، "​قلوب حائرة​"، "الورثة"، "آخر صفقة حب"، "صعب المنال"، "زمن مريان"، "حيتان وذئاب"، "أنين"، "الصراع"، "تو النهار"، "قصة هوانا - حلقات منفصلة"، "​بنات الثانوية​"، "الحب لا يكفي أحياناً"، "عشرة عمر"، "بنات الجامعة"، "حلفت عمري"، "شارع 90"، "بركان ناعم"، "​سر الهوى​"، "بركان ناعم: قلوب من نار"، "قلوب لا تتوب"، "سداسيات حكايات"، "الوجه المستعار"، "عشاق رغم الطلاق"، "عافك الخاطر"، و"أمر إخلاء".

كما شاركت رونق في مسرحيتين، وهما "بيت أبونا" و"للكلاب حقوق - مسرحية تلفزيونية".

حصرها بأدوار الشر

تحدّثت رونق في مقابلة صحفية عن حصرها في أدوار الشر، وقالت: "رغم أن ملامحي لا توحي بأنني إنسانة شريرة، إلا أن المخرجين احتكروني في إطارها، ربما لأنني أجيدها بإتقان والجمهور يتفاعل معها أكثر، بينما الأدوار الطيبة رغم تأثيرها على المشاهد، إلا أنها لا تبقى "راسخة في ذهنه مثل أدوار الشر.

وأشارت الى أنها ترفض الأدوار التي تخدش حياء المشاهد، فسمعتها وكرامتها أهم بكثير من الشهرة والمال، فالسمعة هي الباقية وكل شيء زائل.

رونق تهاجم المنتجين

هاجمت رونق المنتجين، الذين قالت إنهم يرفضونها ويرفضون الحديث عنها.

وأشارت رونق خلال لقاء تلفزيوني إلى: "أن المنتجين لا يحبوني لأني لا أطبّل لهم ولا أمشي على هواهم، كما أني لا أشاركهم سهرات الليل؛ لأنها لا تنفعني ولأنها تصعدني بشكل مؤقت، ولكن للأسف هناك منتجون يساومون ممثلات مقابل الحصول على أدوار، كما أن بعض المنتجين يتحكمون بمدير الإنتاج والمخرج".

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​الخيانة​

شكت رونق من تعرضها للخيانة على يد بعض صديقاتها، اللواتي كانت تظنهن مثل أخواتها، معربةً، على صعيد الفن، عن إستيائها من ظاهرة المجموعات "الغروبات"، التي تقول إنها إستشرت في الساحة.

وقالت: "هذه الظاهرة أدت إلى حرماني من المساحة الدرامية التي تليق بي ومسيرتي الفنية، لكنني لن أساير (أطبطب) على أحد لكي أحصل على دور!".

سبب غيابها وحقيقة إعتزالها

كشفت رونق أن سبب غيابها لمدة عامين، نتيجة إصابتها بجلطة في قدمها من دون سابق إنذار، وكانت تعاني من ألم شديد وتورّمت قدمها، ودخلت على أثرها إلى المستشفى، وظلت طريحة الفراش لفترة طويلة .

ونفت أن تكون قد إعتزلت التمثيل، وقالت رونق: "بينما كنتُ أشارك في تصوير مشاهدي ضمن مسلسل (أنين) تعرضت لجلطة في القدم، وكجزء من العلاج منعني الطبيب من العمل لمدة عام كامل، وفي العام التالي عُرض عليَّ عملان، ولكنني لم أشعر بأن الشخصيتين اللتين كانتا ستسندان إليّ كانت مهمة تجسيدهما تتوافق مع رؤيتي الفنية، لما فيهما من تكرار وتشابه بالنسبة إليّ على الأقل، بالإضافة إلى أنني كنتُ كثيرة السفر خارج الكويت، ومن ثم إبتعدتُ عن مجال "العمل.

حقيقة زواجها من أمير عربي

فوجئت رونق في عام 2014 بسيل من الشائعات، أبرزها زواجها من أمير عربي، وإعتزالها التمثيل من أجله، وقالت إن تجربتها علمتها من هو فعلاً يحبها ويخاف عليها، ومن أسباب إحباطها أنها كانت تعتبر البعض من الوسط الفني مقربين إلى قلبها، ومنهم منتجون ومخرجون ولكنهم خذلوها: "طيحتي علمتني منو فعلا يحبني ويخاف علي، ومن أسباب احباطي أيضا أنني كنت شايلة في قلبي على وايد ناس في الوسط ومنهم مخرجين ومنتجين خذلوني".

شائعة خضوعها لعملية ​تحول جنسي​

إتهمت رونق ممثلة خليجية تقيم في الكويت وفناناً كويتياً، قالت إنه متحول جنسياً، بالوقوف وراء تسريب شائعة تزعم أنها في الأصل شاب، خضع لإجراء أكثر من عملية جراحية حوّلته إلى أنثى.

وأضافت في تصريح صحفي أن "إحدى الممثلات الخليجيات التي تقيم في الكويت أشاعت عني تهمة باطلة بأني ذكرٌ تحول جنسياً إلى أنثى، وللأسف عندما يبلغ بنا الانحطاط الأخلاقي إلى هذا المستوى الوضيع، نقول على الفن الكويتي السلام".

وتابعت رونق: "عندما يصل الأمر لهذا الحد، لن أبقى صامتة، بل أقاضيهما لما تسببا به من تشهيرٍ وإساءةٍ لسمعتي في الوسط الفني. وقد تضررت بشكل مباشر نفسياً وإجتماعياً، وللأسف مثل هذه الشائعات تنمّ عن أحقاد دفينة وغيرة غير شريفة، من شأنها أن تؤثر سلباً في عملي، وخصوصاً مع المنتجين الذين لا يعرفونني جيداً".