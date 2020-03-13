علاء قاسم تزوّج من شكران مرتجى سراً.. ولهذا السبب غاب عن "باب الحارة" بأربعة أجزاء

ميرنا وليد - بيروت - ​علاء قاسم​، هو ممثل سوري من مواليد دمشق عام 1970، وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل.

بدأ مسيرته الفنية من خلال المسرح، فلقد كان عضواً في فرقة "فواز الساجر" المسرحية، ثم قدم أول أدواره في التلفزيون عام 1995 من خلال مسلسل "الخطوات الصعبة"، لتتوالى أعماله بعدها والتي فاقت الـ 70 عملاً.

أعماله

من أعمالعلاء قاسمالدرامية، نذكر "صلاح الدين الأيوبي" عام 2001 و"هولاكو" عام 2002 و"طيور الشوك" و"فارس بني مروان" عام 2004 و"أنا وأربع بنات" عام 2005 و"الوزير وسعادة حرمه" عام 2006 و"الاجتياح" و"هارون" و"رجل الانقلابات" عام 2007 و"بيت جدي" و"قمر بني هاشم" عام 2008 و"رجال الحسم" و"تحت المداس" و"​باب الحارة​4" عام 2009 و"وادي السايح" و"​أهل الراية​" و"القعقاع بن عمرو التميمي" و"رايات الحق" عام 2010 و"تعب المشوار" و"أيام الدراسة" و"الزعيم" و"دليلة والزيبق" و"رجال العز" و"طالع الفضة" عام 2011 و"زمن البرغوت 2" و"​سنعود بعد قليل​" و"قمر شام" عام 2013 و"بواب الريح" عام 2014 و"شهر زمان" و"حرائر" عام 2015 و"​وردة شامية​" و"​مذكرات عشيقة سابقة​" عام 2017 و"وهم" و"​سايكو​" عام 2018 و"أثر الفراشة" و"هوا أصفر" و"صراع الجواري" و"​مسافة أمان​" عام 2019 و"​بروكار​" عام 2020.

ومن أفلامه السينمائية، "الأب" عام 2015 و"سوريون" عام 2016 و"دمشق حلب" عام 2018.

باب الحارة

شاركعلاء قاسمفي الجزئين الرابع والخامس من مسلسل "باب الحارة" بشخصية "فادي"، قبل أن يغيب لأربعة أعوام في كل من الجزء السادس والسابع والثامن والتاسع، ويعود في العاشر في الشخصية نفسها.

وكشف لموقع "الفن" عن سبب غيابه مشيراً إلى أن: "الشركة المنتجة قررت تصوير العمل في أبو "ظبي في وقت لم أستطع فيه السفر بسبب الظروف، فألغيت الشخصية وتم إلغاء خطها.

وخلال الجزء العاشر عاد "فادي" إلى أهل وطنه نادماً ومدافعاً عنهم، في وقت يعيش قصة حب تصادف الكثير من الصعوبات.

وتحدّث علاء قاسم في أحد حواراته عن هذا العمل، فقال: "لا نستطيع أن نخفي أو ننكر أهمية هذا المسلسل فهو أكثر عمل مطلوب على مستوى الوطن العربي من القنوات، لما يحققه من نسبة مشاهدة عالية جداً، وبطبيعة الحال قد يكون الجمهور السوري لا يفضله، ولكنه شئنا أم أبينا يعتبر المسلسل الرقم واحد "عربياً ومطلوب بطريقة خطرة.

وأضاف: "نحن على يقين بأن القنوات تأخذ باب الحارة لأنه يعود بمعلنين كثر، ما يعود عليها بأرباح كبيرة، والنتيجة التي أحب أن أعززها بأنه لا أحد يفكر بفكر باب الحارة ولا إذا كان يقدم البيئة الشامية الصحيحة أو يمثل حقيقة دمشق أو غير حقيقة دمشق غاية ما هنالك أنه مشروع تجاري بحت".

الصف الأول

في حوار صحافي له تحدّث علاء قاسم عن سبب تصنيفه من نجوم الصف الأول، فقال: "هناك أسماء سورية مكرّسة على رأسها الراحل ​خالد تاجا​ والنجمان ​عباس النوري​ و​بسام كوسا​ الذين لم يصنعوا شهرتهم الطائلة، إلا بعد سنوات طويلة من العمل، الأمر مرتبط بالظرف والفرص والحظوظ، إضافة إلى "تفاصيل أخرى يصعب المجاهرة بها.

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في الطفولة

ذكر علاء قاسم أن همه الوحيد في طفولته كان في كيفية الهرب أو الغياب عن المدرسة، وتحدث عن أمر طريف فقال: "استطعت مرة إقناع مدرستي كاملة بأن تغيب. يومها وصلت باكراً ثم وضعت عيدان الكبريت في القفل، وعندما وصل المستخدم، لم يتمكن من فتح الباب، فذهب ليبحث عن حل. ولدى وصول أول دفعة من الطلاب، قلت لهم بأن المدير مات، وستعطّل المدرسة لأن جميع الأساتذة ذهبوا للمشاركة في الجنازة والعزاء! وما هي إلا دقائق حتى انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وأقفلت المدرسة أبوابها فعلاً، لأنه لم يداوم أي طالب في ذلك اليوم".

بحر وشمس

في الشهر الأخير من عام 2019، رُزق علاءقاسمبإبنه الثاني "شمس"، بعد إبنه الأول "بحر".

ويأتي قدوم المولود الجديد، بالتزامن مع عيد ميلاد والدته نسرين، وهي من خارج الوسط الفني، التي تزوجها علاء قاسم في عام 2009.

وعن سبب تسمية إبنه "شمس"، قال لموقع "الفن": "السبب بسيط جداً، فالحياة لا يوجد فيها شيء أوضح من الشمس".

زواج سري

تزوّجعلاء قاسممن زميلته ومواطنته الممثلة ​شكران مرتجى​ لمدة 11 عاماً، قبل أن ينفصلا خلال عام 2019، علماً أن الزواج بقي سرياً حتى عام 2012، حين حصلت شكران على الجنسية السورية من زوجها، خصوصاً أنها فلسطينية الأصل من أب فلسطيني وأم سورية، لكنها لم تكن تحمل الجنسية السورية قبل هذا التاريخ، علماً أنهما لم ينجبا أطفالاً.