موجز "الفن": دفن سارق فيلا نانسي عجرم.. وهذا ما طلبته نجوى كرم بسبب فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية نادين نسيب نجيم تكشف عن وجه ابنتها بشكل واضح لأول مرة..لن تصدقوا الشبه بينهما! أحمد إبراهيم لـ أنغام: حقك عليا يا ست الستات...فهل تصالحا؟ خاص الفن- ما حقيقة تحضير جورج وسوف أغنية لمناسبة عيد الأم؟ ميريام فارس تدعم شبيهتها بعد اتهامها بأنها النسخة الصينية نيللي كريم تنقل للمستشفى بعد تعرضها لحادث في كواليس "100 وش" محمد عبده يُنقذ أحلام من موقف محرج. توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون يعلنان إصابتهما بـ فيروس كورون

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