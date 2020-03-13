جويل بحلق إرتبط إسمها بالجمال والأناقة.. وخاضت تجربة تمثيل واحدة

ميرنا وليد - بيروت - ​جويل بحلق​إسم ارتبط بعالم الجمال والأناقة، فمنذ أن إنتخبت ​ملكة جمال لبنان​ عام 1997 إتفق الجميع على أنها من أجمل الملكات اللواتي حصدنا اللقب، وهذا اللقب جعلها تخوض أهم المسابقات الجمالية، إذ تمكّنت من الوصول إلى المرحلة نصف النهائية من مسابقة ملكة جمال العالم للعام نفسه، وحلّت بين أجمل 10 مرشّحات. وإستطاعت بفضل جمالها وموهبتها وقدراتها أن تخوض تجربة التمثيل وتقديم البرامج، إلا أنها فضلت تصميم وتنفيذ الأزياء.



مجالات لمعت فيها جويل بحلق

إنطلقتجويل بحلقفي بداياتها من خلال الظهور في إعلانات شركات كبرى للصابون وأخرى للذهب والمجوهرات. بعدها قدّمت برنامج "ستايل مع جويل" الذي عرض على قناة "mbc"، وهذه التجربة دفعتها للتوجه الى إحتراف هذه المهنة فدرست ثلاث سنوات تصميم الأزياء وتنفيذها، وكان أول تصميم صممته ونفذته هو فستان زفافها.

وتعتبر أنها لا تحب أن تكون شبه جميع الناس، إذ لم تخضع لأية عملية تجميل حتى الآن أو حتى الإبتسامة الهوليوودية، وحافظت على جمالها الطبيعي ولا تحب الجمال المصطنع، بل تسعى إلى إتباع حمية غذائية خاصة وممارسة الرياضة بانتظام، ولا تعتبر نفسها أنها بحاجة الى تغيير في شكلها.

كما خاضتجويل بحلقتجربة التمثيل، وأثبتت قدراتها في تجربة واحدة لم تكرّرها، من خلال المسلسل البدوي "آخر الفرسان"، التي بنيت قصته من وحي أشعار الشيخ ​محمد بن راشد آل مكتوم​، وأخرجه ​نجدة إسماعيل أنزور​، وقد أدّت فيه دور الأميرة "شيماء"، التي وقعت في حب "بشار"، وقد أدى دوره الممثل السوري ​رشيد عساف​، الذي فضلته على ابن عمها "رابح"، والذي أدى دوره الممثل اللبناني ​عمار شلق​.

تعتبرجويل بحلقأن هذه التجربة كانت الأولى والأخيرة، ولا تفكر في احتراف المهنة، إذ أحبّت أن يكون لها ذكرى في هذا المجال لا أكثر، لأن شغفها أكثر في تصميم الأزياء، على الرغم من أنها تلقّت عروض تمثيل كثيرة من المخرج المصري ​يوسف شاهين​ بأدوار بطولية، إلا أنها لم تجد نفسها في التمثيل.

حياة جويل بحلق الخاصة

تزوّجتجويل بحلقمن رجل الأعمال اللبناني السيد عادل نادر، وهي أم لثلاثة أولاد بيرنارد، جورج وكريستوفر، ولا تزال تحافظ على جمالها ودوماً تكون إطلالاتها لافتة للنظر في المهرجانات والمناسبات. وتؤكد جويل بحلق أنها تعيش حياة مكتملة بوجود زوج يدعمها وأهلها الى جانبها، بالإضافة إلى أطفالها الذين يحققون نتائج ممتازة في مدرستهم، وتشير الى أنها تكرّس وقتها لتدريس أولادها فور عودتهم من المدرسة، لأنها تعتبر أن دور الأم مهم في متابعة أولادها وتعليمهم بالإضافة إلى دعمهم باستمرار، وهي حريصة على التواجد في تفاصيل حياتهم وتحاول قدر المستطاع التوفيق بين حياتها كزوجة وكأم وكإمرأة عاملة.

جويل بحلق تفجع برحيل والدتها

عاشتجويل بحلقمأساة وحزناً لحظة خسارتها والدتها، وذلك جعلها تبتعد عن مواقع التواصل الإجتماعي، لتعود وتكشف لمتابعيها عن وفاة والدتها بعد صراعها مع المرض وحزنها الشديد على رحيلها.

ونشرت صورة والدتها الراحلة، وكشفت فيها عن وجه الشبه بينهما، وكتبت رسالة مؤثرة عبّرت عن مشاعرها فيها قائلة: "مامي لولو، اشتقتلّك يا رفيقتي يا حبيبة قلبي، كل يوم بشتقلك وبشتاق لضحتك ولصوتك ولهضامتك ولنصايحك وللمسة ايديك، لعيونك ولريحتك”.

وأضافت جويل بحلق بحزن شديد: "رحتي بكّير كتير.. الله يرحمك يا ماما. بحسّ بعدك معي بكلّ لحظة وبكلّ ثانية، انتِ جزء منّي ومن روحي.. ربّنا بشفاعة مار شربل السلام لاسمو ريّحك من المرض والعذاب، وصرتي حبّة لولو بتاج الملكوت بالسما، صلّيلي يا ملاكي، بحبّك".

وأثنت في مقابلات سابقة لها على دور والدتها الراحلة في تنمية مواهبها، من خلال تحفيذها على الرسم، والتعبير عن إعجابها بأعمالها، بالإضافة الى دعم والدها أيضاً.