إسلام جمال تقصّد الإبتعاد عن الشر.. وماذا عن التعاون للمرة الثانية مع أمير كرارة؟

ميرنا وليد - بيروت - إستطاع الممثل المصري ​إسلام جمال​ أن يلفت الأنظار من خلال أدوار ناجحة ومتميزة قدمها خلال مشواره الفني بمناطق تمثيلية مختلفة، فلقد قدم الشر وتألق فيه من خلال "كلبش 3" و"حكايتي"، ولكنه لم يرد أن يحصر نفسه في هذه المنطقة ليؤكد على تنوعه بدورين بعيدين عن هذا الإطار في مسلسلي "بلا دليل" و "ختم النمر"، ورغم أنه وقف أمام كبار النجوم وتعاون مع مخرجين مهمين، إلا أنه يؤكد على أن السيناريو هو معياره الأول في الإختيار.. وفي حديث إسلام جمال لـ"الفن" يكشف لنا عن مشاركته ​ياسمين عبد العزيز​ في مسلسل "ونحب تاني ليه" في رمضان، وأسباب تسببه بالمتاعب للممثلة ​ماجدة زكي​ ضمن أحداث مسلسل "قوت القلوب"، وعن الأدوار التي يتمناها والكثير من التفاصيل في اللقاء التالي:

في البداية.. شاركت مؤخراً ببطولة مسلسلين دراميين وهما "بلا دليل" و "ختم النمر"، فما الذي جذبك لكل منهما؟

لكل من العملين خصوصيته التي جعلتني أرى كل عمل مختلف عن الآخر، كما أنهما لم يتم عرضهما علي في وقت واحد، ومسلسل "بلا دليل" جذبتني فيه حالة الغموض التي تسيطر على العمل من خلال جريمة قتل غامضة تدور حولها الأحداث، أما مسلسل "ختم النمر" فجذبني له أنه دراما إجتماعية جديدة بالنسبة لي، ولم يسبق لي أن شاركت بعمل درامي مثله، وشعوري بأن كل تجربة من المسلسلين ستضيف لرصيدي الفني، وتقدمني بشكل جديد دفعني للمشاركة فيهما، والحمدلله ردود الأفعال إيجابية للغاية عن العملين وتلقيت الكثير من الإشادات والآراء الإيجابية عنهما.

ظهورك بدورين بعيدين عن إطار الشر من خلال مسلسلي "بلا دليل" و "ختم النمر"، هل كان مقصوداً وخصوصاً أنك قدمت شخصيتين شريرتين في رمضان الماضي؟

بالفعل كان هذا الأمر مقصوداً ومن الأسباب التي شجعتني على قبول الدورين في "بلا دليل" و "ختم النمر" هو أنني سأبتعد عن هذه المنطقة وهي الشر، كي لا أحصر نفسي فيها وخصوصاً بعدما حققت كل شخصية نجاحاً كبيراً، كما أن أدوار الشر هي أكثر ما تجذب أنظار الجمهور، ولذلك أحببت أن أضع نفسي في منطقة جديدة بعيداً عن هذا الإطار، من خلال شخصية "حسين" الصادق في حبه لـ"حبيبة" بمسلسل "بلا دليل"، و شخصية "دكتور سعيد" بمسلسل "ختم النمر" وهي بعيدة تماماً عن إطار الشر الذي سبق وقدمته.

وكيف ترى البطولة المطلقة الأولى للممثل ​أحمد صلاح حسني​ وخصوصاً أنك شاركت معه في رمضان الماضي بمسلسل "حكايتي"؟

أحمد صلاح حسني ممثل متنوع ومختلف، وإستطاع أن يُقدم أداء أكثر من رائع في عدة أعمال فنية سابقة، وأنا سعيد بهذه البطولة ولم أتردد لحظة في قبول العمل حينما علمت أنه من بطولته، وخصوصاً أننا صديقان وبمثابة شقيقين، وكذلك شجعني المخرج ​احمد سمير فرج​ الذي تعاونت معه بمسلسل "حكايتي"، والعمل بشكل عام تجربة رائعة سعدت بها للغاية.

ولكن هل المشاركة بمسلسلين خارج السباق الرمضاني في مصلحة الممثل أو ضدها؟

كما ذكرت لك لم يتم عرض العملين علي في وقت واحد، ولكنني بدأت في العمل على مسلسل "بلا دليل" في البداية ومن ثم "ختم النمر"، وفكرة توقيت العرض هي مسألة إنتاجية ولا دخل للممثل فيها، وأعتقد أنه طالما أن كل عمل مختلف عن الآخر والظهور لا يتشابه مع الآخر فهذا في مصلحة الممثل، بغض النظر إن كانت هذه الأعمال تُعرض في رمضان أو خارجه.

لاحظنا تطوراً كبيراً في أدائك خلال السنوات الماضية بعد تألقك في عدة أعمال درامية، فهل تحصل على "كورسات" دورات في التمثيل؟

منذ بدايتي وأنا أحصل على "كورسات" دورات في التمثيل كي أطور نفسي، ولكنني كنت محظوظاً بالحصول على أدوار متميزة خلال السنوات الماضية في الدراما والسينما، ولقد شاهدني الجمهور بعدة أدوار مختلفة سواء بشخصية شريرة مثل "أدهم صفوان" في "كلبش 3"، وكذلك في "حكايتي" بدور جديد عليّ، وغيرها من الأعمال التي شهدت تنوعاً في أدواري وأدائي.

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للمرة الثانية تتعاون مع الممثل ​أمير كرارة​ من خلال مسلسل "الإختيار" بعد نجاح "كلبش 3"، فكيف ترى ذلك؟

أمير كرارة ممثل ونجم سينمائي ودرامي كبير وسعيد بالتعاون معه ومع المخرج ​بيتر ميمي​، كما أن ظهوري بمسلسل "الإختيار" سيكون مفاجأة لذا لن أستطيع الحديث عن أية تفاصيل تخص هذا الدور، بل هو دور جديد تماماً بالنسبة لي وأعتقد أنه سيكون مفاجأة للجمهور.

وما الجديد لديك من أعمال درامية خلال الفترة المقبلة؟

أُشارك في بطولة مسلسلين دراميين، وهما "قوت القلوب" مع ​الممثلة ماجدة​ زكي ونخبة من النجوم والنجمات، من تأليف ​محمد الحناوي​ وإخراج مجدي ابوعميرة، وهو عمل درامي طويل مكوّن من 45 حلقة وسيتم عرضه قريباً خارج السباق الرمضاني، كما أُشارك مع الممثلة ياسمين عبد العزيز بمسلسل "ونحب تاني ليه" في ​رمضان المقبل​، وهو مسلسل درامي إجتماعي رومانسي يناقش بعض القضايا الهامة بين الأزواج، وسعيد للغاية بالمشاركة في هذين العملين.

الممثلة ماجدة زكي هي من رشحتك لمسلسل "قوت القلوب" وتُجسد داخل أحداث العمل دور نجلها، فكيف كان التعامل مع الأحداث ضمن مسلسل ينتمي للكوميديا الإجتماعية؟

الممثلة ماجدة زكي هي من رشحتني بالفعل للعمل، هي والمخرج الكبير ​مجدي أبو عميرة​، والكواليس كانت أكثر من رائعة، وأجسد دور ابنها بالفعل صمن الأحداث في إطار كوميدي إجتماعي، وخصوصاً أنني ابن من بين أبناء آخرين للممثلة ماجدة زكي في المسلسل، ونقوم بتوريطها في الكثير من المشاكل، وهو يلقي الضوء على مسؤولية الأم في مراعاة أبنائها حتى ولو كانوا كباراً أو حاصلين على درجات علمية عالية، وخصوصا أنني أُجسد دور "دكتور" في العمل وأسبب لها المتاعب.

هل الوقوف أمام النجوم الكبار هدف بالنسبة لك أو حسب سياق السيناريو والدور الذي تقدمه؟

بالتأكيد..حسب سياق السيناريو والدور الذي أُقدمه، فعلى هذا الأساس يكون موقفي من القبول أو الإعتذار، وخصوصاً أنني منذ بدايتي الفنية وقفت أمام نجوم كبار وتعاونت مع مؤلفين ومخرجين كبار، وهذا شرف لي ولكن الأساس في موقفي من قبول أي عمل هو السيناريو والورق.

وفي النهاية.. ما هي الأدوار التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى تجسيد كل الأدوار التي لم يسبق لي تقديمها، وخصوصاً أنني أعتبر نفسي في بداية مشواري الفني، وهناك الكثير من الأدوار والشخصيات التي لم أقم بتقديمها بعد، وأتمنى أن يحالفني الحظ في أداء أدوار جديدة ومتنوعة ومختلفة عما سبق وقدمته.