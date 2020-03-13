المياه تعيق تحرّك شيما الحاج-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​شيما الحاج​ مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي اشارت فيه الى ان مياه الأمطار تعيق تحرك سيارتها، ما ادى الى قيام احدى الالات بسحب سيارتها من المياه، معلّقة بالقول: "والنبي ونش عسل".

الجدير ذكره ان شيما الحاج اعلنت مؤخرا خبر خطوبتها من أحد رجال الأعمال في مصر، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا، خصوصا وانها كانت قد مرّت بمشكلة كبيرة وهي ظهور الفيديوهات الاباحية التي شكّلت حين تسريبها ضجّة كبيرة وصدمة غير متوقعة لشيما الحاج.

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