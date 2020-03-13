ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري مصطفى حجاج أغنيته الجديدة "نصيبي وقسمتي" عبر يوتيوب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي الأغنية الأخيرة من ألبومه "هزهزة"، وذلك بعدما طرح أغاني الألبوم بشكل منفرد خلال الأشهر الماضية.
وتقول كلماتأغنية مصطفى حجاج الجديدة: "نصيبي وقسمتي الحلوه ونور عيني في بحر عيونك الحلوه تدوب عيني انا لو اجبلك الدنيا علي كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني نصيبي وقسمتي الحلوه ونور عيني في بحر عيونك الحلوه تدوب عيني انا لو اجبلك الدنيا علي كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني"
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- مصطفى حجاج يطرح "نصيبي وقسمتي" آخر أغنية في ألبومه "هزهزة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.