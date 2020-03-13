بالفيديو- مصطفى حجاج يطرح "نصيبي وقسمتي" آخر أغنية في ألبومه "هزهزة"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​مصطفى حجاج​ أغنيته الجديدة "نصيبي وقسمتي" عبر يوتيوب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي الأغنية الأخيرة من ألبومه "هزهزة"، وذلك بعدما طرح أغاني الألبوم بشكل منفرد خلال الأشهر الماضية.

وتقول كلماتأغنية مصطفى حجاج الجديدة: "نصيبي وقسمتي الحلوه ونور عيني في بحر عيونك الحلوه تدوب عيني انا لو اجبلك الدنيا علي كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني نصيبي وقسمتي الحلوه ونور عيني في بحر عيونك الحلوه تدوب عيني انا لو اجبلك الدنيا علي كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني"