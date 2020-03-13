شيراز: "خلّيكن بالبيت"

ميرنا وليد - بيروت - دعت الفنانة اللبنانية ​شيراز​ المتابعين للبقاء بمنازلهم في هذه الفترة، وذلك للحد من انتشار فيروس "​كورونا​".

وكتبت شيراز على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "خلّيكن بالبيت هالفترة صعبة كتير، بعرف انو مش هيّنة نقعد بالبيت، بس أكيد أحلا من قعدة المستشفيات. فيروس كورونا ما رحم حدا، وصل للغني والفقير والمشهور وغير المشهور.. نحنا بحاجة لإجراءات أكثر صرامة حتى نقدر نضبط هالمرض".

الجدير ذكره أن شيراز كانت كشفت مؤخرا عن توقيعها عقد مسلسل جديد، ونشرت مقطع فيديو على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر توقيعها على عقد المسلسل.

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