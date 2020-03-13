كورونا توحّد النقابات الفنية اللبنانية الثمانية

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت النقابات الفنيّة في لبنان بياناً، اليوم، طالبت فيه شركات الإنتاج الدرامية أخذ التدابير اللازمة والتوقّف عن العمل لمدّة أسبوعين على جميع الأراضي اللبنانيةمع متابعة التطورات حفاظاً على صحّة الفنانين والعاملين في هذه الأعمال.

وجاء قرار النقابات الثمانية نتيجة انتقال فيروس كورونا من مرحلة الإحتواء الى مرحلة الإنتشار وتصنيفه وباءً وبات يشكّل تهديدا للصحة العامة وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بأخذ الحيطة والحذر وعدم التجمعات في مراكز العمل وفي المؤسسات الرّسميّة.

وتشمل النقابات الثمانية : نقابة الممثلين في لبنان، نقابة محترفي الموسيقى والغناء، نقابة الفنيين السينمائيين،نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينمافي الشمال، نقابة شعراء الزجل، نقابة الفنانين المحترفين، نقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية، نقابة الفنانين التشكيليين.