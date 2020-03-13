أحمد فهمي يخضع لعملية جراحية خطيرة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​أحمد فهمي​، عن استعداده للخضوع لجراحة ثانية بمنطقة المريء يوم الجمعة، في بلجيكا، بعد نجاح العملية الأولى التي أجراها في مصر منذ 3 أشهر بنسبة 50% فقط.

وقال فهمي في حديثه لصحيفة الـ"الوطن" المصرية، إنه يخضع للجراحة تحت إشراف الطبيب الفرنسي نفسه الذي أجرى له العملية داخل إحدى مستشفيات القاهرة، متمنيا نجاح العملية بنسبة مرتفعة لتجنب إجرائها للمرة الثالثة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أحمد غهمي أنه سيعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل، لارتباطه بتصوير مشاهد مسلسله الجديد "تيمون وبومبا" يوم الأحد، وذلك رغم مطالبة الأطباء له بالراحة التامة، إلا أن ضيق الوقت وارتباطه بتصوير مسلسله يمنعانه من ذلك.

يذكر أن فهمي يعاني من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، حيث تُسبب له آلاما مبرحة طيلة الوقت.

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