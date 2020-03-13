منتج مسرحيات كايرو شو يؤكد العروض مستمرة في مواعيدها ولا صحة لتأجيلها

قال المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لـ”كايرو شو”، إن جميع عروض مسرحيات “كايرو شو” مستمرة عرضها في مواعيدها المحدد، بداية من مسرحية “علاء الدين” للنجم أحمد عز، والتي يتم عرضها كل يوم خميس وجمعة من كل أسبوع.

وأضاف الهواري، أنه من المقرر بدء عروض مسرحية”الملك لير” للفنان القدير يحيي الفخراني يوم 20 مارس الجاري.

يشار إلي أن مسرحية “علاء الدين” من بطولة أحمد عز وتارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري،وإسلام إبراهيم، و من إخراج مجدي الهواري.

وظهر أحمد عز في دور “علاء الدين” وتارا عماد في دور” ياسمين” و محمد ثروت في دور “جني”، وقد اختير لتصميم البوستر المبدع يوسف عادل، الذي قدمه كالمعتاد بروح بوسترات الأفلام، حيث إن يوسف صاحب الرقم الأعلى كأفضل مصمم جرافيكس في مجال بوسترات الأفلام والمسرحيات.

بينما مسرحية” الملك لير”، بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان مجدي كامل، الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنان أيمن الشيوي، الفنان نضال الشافعي، الفنان ناصر سيف، حمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني، وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم، وترجمة فاطمة موسى.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر لمواجهة فيروس “كورونا”، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر؛ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة هذا المرض اللعين .

قد يهمك أيضا:

المخرج مجدي الهواري ينتهي من تصوير مسرحية "الملك لير"

أحمد عز يؤكد "علاء الدين" عمل استعراضي