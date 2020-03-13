مخرج العارف يستعد لشهر رمضان بـ"هجمة مرتدة"

قال المخرج أحمد علاء الديب، إنه يواصل أعمال مونتاج فيلمه الجديد "العارف..عودة يونس"، ليلحق بالعرض في موسم عيد الفطر المبارك.

أضاف الديب، أنّه سعيد بتجربة فيلم العارف، الذي انتهى من تصويره منذ فترة قليلة، حيث دخل بعدها في أعمال المونتاج، تزامنًا مع تصويره لمسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، والذي يتم تصويره هذه الفترة في أستديوهات النحاس بشارع الهرم.

تابع "مشغول في تصوير المسلسل وفي نفس التوقيت في الانتهاء من التفاصيل الخاصة بفيلم "العارف" حتى يصبح جاهز للعرض بشكل كامل قريبًا.

يشارك في بطولة "العارف.. عودة يونس" أحمد عز ومحمود حميدة وكارمن بصيبص وركين سعد، من تأليف محمد سيد بشير.

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الفيلم يعتبر التعاون الثالث بين أحمد علاء وأحمد عز، إذ عملا سويًا في فيلم "بدل فاقد" عام 2009، ثم فيلم "الحفلة" 2013، وحقق الفيلمان نجاحًا ضخمًا في شباك التذاكر.

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