زكي فطين عبد الوهاب يؤكد لن أتراجع عن رأيي في عمرو دياب‏

القاهرة - لايف ستايل
أكد الفنان زكي فطين عبد الوهاب أنه لن يتراجع عن رأيه في الفنان عمرو دياب وهو أنه أصبح يقدم أغاني مكررة.
نشر عبد الوهاب عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: "أنا ما مسحتش البوست اللي كتبته عشان بتراجع في موقفي.. خالص .. أنا مسحته بسبب الكم الهائل من الشتايم بالأب والأم بأفظع الألفاظ من ألتراس عمرو دياب .. ومختلف مع الأستاذ الملحن حلمي بكر في هجومه الشرس القاسي على نجوم "مهرجانات" .. نفسي أعرف إيه الجريمة اللي عملتها .. بجد".
أوضح زكي فطين عبد الوهاب في منشور آخر موقفه من بعض أغاني والدته الفنانة ليلى مراد قائلًا: "أنا كنت بسمع عمرو دياب لغاية سنة ٢٠٠٠ .. بعد كده حسيت إنه ما بيقدمش جديد .. وده مجرد رأيي الشخصي .. وفيه ناس ممكن تبقى شايفة العكس ..إيه الجريمة في ده؟ أنا طلعت في برامج قبل كده برغم قلتها وقولت" أنا في أغاني لأمى ما بحبهاش".
أضاف : " وبالذات الأغاني اللي فيها شجن وحزن" .. أنا شايفها أكتر فى "شحات الغرام وأبجد هوز" وغيره .. وقولت إن أبويا لما عمل أفلام فى سكة التراجيدى فشل بامتياز .. وفيه أفلام كوميدي عملها سقطت، إيه المشكلة"؟
يُذكر أن زكي فطين عبد الوهاب أعلن، في مايو الماضي عن إصابته بمرض السرطان، بعدما نشر صورته وهو حليق الرأس على فيس بوك، وتعافى من المرض بعد خضوعه للعلاج وعاد لاستئناف نشاطه الفني.
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