زكي فطين عبد الوهاب يؤكد لن أتراجع عن رأيي في عمرو دياب‏

أكد الفنان زكي فطين عبد الوهاب أنه لن يتراجع عن رأيه في الفنان عمرو دياب وهو أنه أصبح يقدم أغاني مكررة.‏

نشر عبد الوهاب عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: "أنا ما مسحتش البوست اللي كتبته عشان بتراجع في موقفي.. خالص .. أنا مسحته ‏بسبب الكم الهائل من الشتايم بالأب والأم بأفظع الألفاظ من ألتراس عمرو دياب .. ومختلف مع الأستاذ الملحن حلمي بكر في هجومه ‏الشرس القاسي على نجوم "مهرجانات" .. نفسي أعرف إيه الجريمة اللي عملتها .. بجد".‏

أوضح زكي فطين عبد الوهاب في منشور آخر موقفه من بعض أغاني والدته الفنانة ليلى مراد قائلًا: "أنا كنت بسمع عمرو دياب ‏لغاية سنة ٢٠٠٠ .. بعد كده حسيت إنه ما بيقدمش جديد .. وده مجرد رأيي الشخصي .. وفيه ناس ممكن تبقى شايفة العكس ..إيه ‏الجريمة في ده؟ أنا طلعت في برامج قبل كده برغم قلتها وقولت" أنا في أغاني لأمى ما بحبهاش".‏

أضاف : " وبالذات الأغاني اللي فيها شجن وحزن" .. أنا شايفها أكتر فى "شحات الغرام وأبجد هوز" وغيره .. وقولت إن أبويا ‏لما عمل أفلام فى سكة التراجيدى فشل بامتياز .. وفيه أفلام كوميدي عملها سقطت، إيه المشكلة"؟‏

يُذكر أن زكي فطين عبد الوهاب أعلن، في مايو الماضي عن إصابته بمرض السرطان، بعدما نشر صورته وهو حليق الرأس على‎ ‎فيس بوك، وتعافى من المرض بعد خضوعه للعلاج وعاد لاستئناف نشاطه الفني‎.

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