عفاف شعيب تنتهي من دورها في مسلسل "ختم النمر"

انتهت الفنانة القديرة عفاف شعيب، من تصوير مشاهد دورها بمسلسلها الجديد "ختم النمر"، الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية .

وقالت عفاف، إنها انتهت من تصوير مشاهد دورها، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية "بدور" وهى زوجة صلاح النمر وهو تاجر آثار، ولكنه يخفي عنها وكل ما تعرفه عنه إنه رجل أعمال، ويتزوج من إمراة أخري تنجب له طفل يدعى "عمر"، وهى شخصية الفنان أحمد صلاح حسني بالعمل، وتقوم هى بتربيته وتعتبره ابنها الكبير بعد أن تتركه والدته وتسافر إلي اليونان، وتنجب "بدور" طفلها "سعيد" وهى شخصية الفنان إسلام جمال، بعد أكثر من 7 سنوات زواج، ولكن مشاعرها لم تتغير نحو ابن زوجها .

"ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب ، ميرهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، تامر شلتوت، نسرين طافش، وفاء سالم، تميم عبده، أمير صلاح الدين، قصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف السيناريست محمد عبد المعطي .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عفاف شعيب تُؤكّد سعادتها بردود فعل المُشاهدين تجاه "فوق السحاب"

عفاف شعيب تؤكّد اختفاء دور الواعظ من الأعمال الفنية