"روق علينا" لـ"عليا" تحقق مليون 300 ألف مشاهدة

حققت الفنانة العائدة بعد غياب عقد من الزمن، "عليا" مشاهدات تجاوزت مليون و300 الف مشاهدة بأغنية "روق علينا" في أقل من 48 ساعة بعدما طرحتها الإثنين 9 مارس.

الأغنية الجديدة جاءت برؤية إخراجية لزوجة النجم تامر حسني، بسمة بوسيل في أولى تجاربها الإخراجية، في تصوير الفيديو كليبات.

"تامر" هنأ زوجته بسمة، قائلًا: "مليون مبروك حبيبتي بسمة، أول تجربة إخراج ليها"، كما هنئ "عليا" التي شاركته في "دويتو" أطمن، قائلًا "مليون مبروك لعليا بعد أغنية اطمن راجعة بأغنية جديدة وشكل جديد عليها ربنا يوفقك يا عليا، ومليون مبروك حبيبتي بسمة أول تجربة إخراج ليها، ربنا يكرمكم ويكتب لكم النجاح".

يذكر أن الأغنية الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل.

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