القاهرة - لايف ستايل
حققت الفنانة العائدة بعد غياب عقد من الزمن، "عليا" مشاهدات تجاوزت مليون و300 الف مشاهدة بأغنية "روق علينا" في أقل من 48 ساعة بعدما طرحتها الإثنين 9 مارس.
الأغنية الجديدة جاءت برؤية إخراجية لزوجة النجم تامر حسني، بسمة بوسيل في أولى تجاربها الإخراجية، في تصوير الفيديو كليبات.
"تامر" هنأ زوجته بسمة، قائلًا: "مليون مبروك حبيبتي بسمة، أول تجربة إخراج ليها"، كما هنئ "عليا" التي شاركته في "دويتو" أطمن، قائلًا "مليون مبروك لعليا بعد أغنية اطمن راجعة بأغنية جديدة وشكل جديد عليها ربنا يوفقك يا عليا، ومليون مبروك حبيبتي بسمة أول تجربة إخراج ليها، ربنا يكرمكم ويكتب لكم النجاح".
يذكر أن الأغنية الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل.
قد يهمك أيضا:
"روق علينا" للمطربة علياء تحقق أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب
«عليا» تتعاون مع عزيز الشافعي وبسمة بوسيل في «روق علينا»
كانت هذه تفاصيل خبر "روق علينا" لـ"عليا" تحقق مليون 300 ألف مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.