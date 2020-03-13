أغنية "سقف" لرامي جمال الراعي الرسمي لاحتفالات الدوري الإنجليزي

نجاح كبير وصل لإنجلترا تحققه أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، من ألبومه الجديد "أنا لوحدي"، حيث اختار غالبية الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي كلمات الأغنية من أجل الاحتفال مع جمهورهم من خلال الصفحات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وكان آخرها صفحة فريق مانشستر يونايتد والتي كتبت عقب الفوز على مانشستر سيتي "سقف اوعى توقف..حالنا هذا الصباح".

فيما شاركت من قبل الصفحة الرسمية لفريق مانشستر سيتي عبر موقع "تويتر" بجزء من كلمات أغنية "سقف" مع صورة المدير الفنى للفريق بيب جوارديولا قائلة "ولو الظروف هتسخف، سقف سقف.. أوعى توقف".

وأغنية "سقف" ضمن ألبوم "أنا لوحدى" ومن إنتاج شركة "نجوم ريكوردز"، ومن كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، واستطاعت أن تتخطى حتى الآن 14 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وشارك فيها العديد من نجوم الفن والرياضة والمجتمع مثل أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهنى وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلاميين مثل إنجي على وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر.

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