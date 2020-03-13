سوسن بدر تهنئ يسرا بعيد ميلادهابصورة من فيلم "لا تسألني من أنا"

هنأت النجمة سوسن بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، صديقتها النجمة يسرا، التي تحتفل اليوم 10 مارس بعيد ميلادها.

ونشرت "سوسن" صورة تجمعهما من أحد مشاهد فيلم "لا تسألني من أنا" الذي عرض عام 1984، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للنجمة الرائعة يسرا".

يسرا ولدت في 10 مارس، وتعتبر من أبرز نجمات الصف الأول، وقدمت للسينما والتليفزيون عددا من الأعمال الهامة أبرزها "المنسي"، "إمرأة آيلة للسقوط"، "رأفت الهجان"، "العاصفة"، "المهاجر"، "عمارة يعقوبيان"، وغيرها من الأعمال. قد يهمك أيضا: سوسن بدر تنتهي من تصوير «البيت الكبير» الأسبوع المقبل يسرا تؤكّد أنها بكت 4 ساعات متواصلة أمام المعالج النفسي في أميركا

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