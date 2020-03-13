حميد الشاعري يكشف كواليس "نور العين" ورأيه في أغاني المهرجانات

القاهرة - لايف ستايل
حل النجم حميد الشاعري ضيفا على برنامج "هذا أنا" الذي يعرض شاشة قناة "أبو ظبي"، وتحدث الكابو خلال الحلقة عن الكثير من أسرار حياته الشخصية، ومسيرته الفنية التي تزيد عن 30 عاما، وقال الشاعري أنه يسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد في عالم المزيكا، مؤكدا أن الفنان يجب أن يكون لديه رغبة في الاستمرارية وتقديم المزيد من الأعمال التي تضيف لمسيرته، موضحا أنه يسعى لتقديم فن بسيط قريب من الناس لأن البساطة هي أقرب شئ لقلب الجمهور.
وكشف حميد عن كواليس أغنية "نور العين" التي حققت نجاح كبير وحصل من خلالها الهضبة عمرو دياب على جوائز عالمية، مؤكدا أن الأغنية سمعها من خلال عماد دياب شقيق عمرو، وكان عمرو قد انتهى حينها من تقفيل الألبوم كاملا ويرفض ادخال أى أغاني جديدة، وتدخل حميد لإقناع عمرو بتسجيل الأغنية بعد أن قام حميد بتوزيعها وضمها عمرو للألبوم وحققت نجاح كبير جدا، وقال أنهم تعرضوا لضغوط وانتقادات وهجوم كبير جدا في بدايتهم، وهو ما جعل الجيل بالكامل يسعى لتحقيق نجاح جماعي وليس نجاح فرد فقط، واعتبروا أنها معركة جيل يسعى للتغيير في مسار المزيكا، مشيرا أن هذا الجيل يحترم فنه جدا ويقدره ويجمعهم حب وصداقة قوية، مشيرا أنه تعرف على عمرو دياب في الأردن صدفة.
وتحدث الشاعري عن أغاني المهرجانات، مؤكدا أنه لون غنائي جيد ومنتشر جدا، وأوضح أنه ضد المنع تماما، وأكد أنه في بداياته تعرض للمنع وشعر بالظلم، ولكنه تخطى كل ذلك استمر وحقق نجاح كبير، واوضح أنه هناك وسائل أخرى لتطوير أغاني المهرجانات وتحسين كلماتها بدلا من منعها طالما تحقق نجاح ولها جمهور عريض.
برنامج "هذا أنا" تقدمه الإعلامية ندى الشيباني والذي حقق نجاح كبير ورواج فى العالم العربي، كما حققت نجاحات كبيره سابقة في البرامج الرياضية وبرامج الأطفال، وعملت في العديد من القنوات العربية أبرزها "سكاي نيوز".
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